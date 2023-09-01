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امير سعودي: نجوم الكرة جاؤوا إلى السعودية من أجل المال فقط

رياضة

2023-09-01 | 07:00
امير سعودي: نجوم الكرة جاؤوا إلى السعودية من أجل المال فقط
1,275 مشاهدة


السومرية نيوز – رياضة

أكد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السابق أن النجوم الذين انضموا إلى الدوري السعودي مثل كريستيانو رونالدو وغيره "جاؤوا من أجل المال".

وجاء ذلك خلال جدال مع الإعلامي، سعد العجمي، إذ بدأ الأمر بتغريدة للأمير عبدالرحمن قال فيها: "أستغرب ممن يقول أن قدوم رونالدو هو من فتح الباب لقدوم الأسماء الكبيرة للدوري السعودي هذا الموسم.. من فتح الباب هو من جلب رونالدو في المقام الأول وجلب باقي الأسماء الكبيرة هذا الموسم.. الله يعز الدولة هي من جلبت رونالدو وغيره ضمن رؤية مدروسة بعناية".

ليرد العجمي معلقا: " إذا كان قصدك أن (خشم الريال) هو من جلب رونالدو للنصر، فذات الخشم لم يجلب ميسي ومبابي للهلال، اسم النادي ومكانته تفرق".
 


بعدها رد الأمير عبد الرحمن بن مساعد قائلا: " الله يسلمك قصدي واضح وأما إن كنت أنت مقتنع فعلا أن اسم النادي ومكانته هي من جلبت رونالدو فلا مجال للنقاش معك.. فلا رونالدو جاء للنصر لهذا السبب ولا نيمار جاء للهلال لهذا السبب ولا فيرمينو جاء للأهلي لهذا السبب ولا بنزيما جاء للاتحاد لهذا السبب!.. كلهم جاءوا بسبب العروض المالية المجزية التي قدمت لهم وليس مكانة الأندية وقيمتها.. الأسلوب هذا في الطرح يصعب مجاراته! والله يعز الدولة التي جلبتهم..".
 


ورد العجمي قائلا: " ويسلمك أنا رديت لأنك ذكرت رونالدو تحديدا ولم تذكر في تغريدتك البقية نيمار وبنزيما وغيرهم، عموما في ظل المستويات المرتفعة للدوري السعودي والاهتمام العالمي به، التلميح بأن النجوم جاءوا من أجل المال (وإن كان أحد الأسباب) فيه تسطيح لمشروع الصندوق، فل نبتعد مماحكات الميول.. مودتي".
وأجاب الأمير قائلا: "الله يحفظك تقول (التلميح بأن النجوم جاءوا من أجل المال) الخ.. أنا لم ألمح أنا أقول هذا صراحة".

يذكر أن الدوري السعودي نجح في جذب الكثير من النجوم على غرار كريستيانو رونالدو ونيمار وكريم بنزيما وفيرمينو ورياض محرز وساديو ماني وروبن نيفيز وسافيتش ومالكوم.
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