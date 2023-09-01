امير سعودي: نجوم الكرة جاؤوا إلى السعودية من أجل المال فقط



السومرية نيوز – رياضة



أكد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السابق أن النجوم الذين انضموا إلى الدوري السعودي مثل كريستيانو رونالدو وغيره "جاؤوا من أجل المال".

وجاء ذلك خلال جدال مع الإعلامي، سعد العجمي، إذ بدأ الأمر بتغريدة للأمير عبدالرحمن قال فيها: "أستغرب ممن يقول أن قدوم رونالدو هو من فتح الباب لقدوم الأسماء الكبيرة للدوري السعودي هذا الموسم.. من فتح الباب هو من جلب رونالدو في المقام الأول وجلب باقي الأسماء الكبيرة هذا الموسم.. الله يعز الدولة هي من جلبت رونالدو وغيره ضمن رؤية مدروسة بعناية".



ليرد العجمي معلقا: " إذا كان قصدك أن (خشم الريال) هو من جلب رونالدو للنصر، فذات الخشم لم يجلب ميسي ومبابي للهلال، اسم النادي ومكانته تفرق".

أستغرب ممن يقول أن قدوم رونالدو هو من فتح الباب لقدوم الأسماء الكبيرة للدوري السعودي هذا الموسم..

من فتح الباب هو من جلب رونالدو في المقام الأول وجلب باقي الأسماء الكبيرة هذا الموسم..

الله يعز الدولة هي من جلبت رونالدو وغيره ضمن رؤية مدروسة بعناية — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) August 31, 2023



بعدها رد الأمير عبد الرحمن بن مساعد قائلا: " الله يسلمك قصدي واضح وأما إن كنت أنت مقتنع فعلا أن اسم النادي ومكانته هي من جلبت رونالدو فلا مجال للنقاش معك.. فلا رونالدو جاء للنصر لهذا السبب ولا نيمار جاء للهلال لهذا السبب ولا فيرمينو جاء للأهلي لهذا السبب ولا بنزيما جاء للاتحاد لهذا السبب!.. كلهم جاءوا بسبب العروض المالية المجزية التي قدمت لهم وليس مكانة الأندية وقيمتها.. الأسلوب هذا في الطرح يصعب مجاراته! والله يعز الدولة التي جلبتهم..". بعدها رد الأمير عبد الرحمن بن مساعد قائلا: " الله يسلمك قصدي واضح وأما إن كنت أنت مقتنع فعلا أن اسم النادي ومكانته هي من جلبت رونالدو فلا مجال للنقاش معك.. فلا رونالدو جاء للنصر لهذا السبب ولا نيمار جاء للهلال لهذا السبب ولا فيرمينو جاء للأهلي لهذا السبب ولا بنزيما جاء للاتحاد لهذا السبب!.. كلهم جاءوا بسبب العروض المالية المجزية التي قدمت لهم وليس مكانة الأندية وقيمتها.. الأسلوب هذا في الطرح يصعب مجاراته! والله يعز الدولة التي جلبتهم..".