نجم منتخب إسبانيا يعتزل اللعب الدولي

وقال الاتحاد الإسباني، في بيان له: "من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لدينا امتنان أبدي لهذا المسار الرائع، شكرا لك جوردي".وكان الظهير الأيسر السابق لنادي برشلونة، قائدا لمنتخب "لاروخا" الذي ظفر بدوري الأمم الأوروبية في حزيران/يونيو الماضي.وشارك ألبا للمرة الأولى مع إسبانيا في العام 2011، إذ لعب معه 92 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف.وأحرز اللاعب البالغ من العمر 34 عاما، هدفا لإسبانيا في الفوز على إيطاليا في نهائي كأس أوروبا 2012، ما ساعد "لا روخا" على الاحتفاظ باللقب.ولدى إسبانيا بدائل عدة للاستعانة بها في مركز الظهير الأيسر، من بينها لاعب برشلونة أليخاندرو بالدي، الذي أخذ مكان ألبا على مستوى البارسا.