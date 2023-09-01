رسميا.. فاتي يغادر صفوف برشلونة

ورحل أنسو فاتي، البالغ من العمر 20 عاما، عن نادي برشلونة، بعد أربعة مواسم من صعوده للفريق الأول.وانضم فاتي إلى صفوف نادي برايتون الإنجليزي، بقيادة مدربه روبرتو دي زيربي، بعدما عانى اللاعب من قلة المشاركة تحت قيادة المدرب تشافي في برشلونة.وقال دي زيربي لموقع برايتون: "أتمنى إعادة فاتي إلى أفضل حالاته، قدومه شيء عظيم بالنسبة لنا".وأضاف مدرب برايتون: "متأكد أن فاتي سيساعد برايتون في الوصول إلى أهداف جديدة".ووصف ديفيد وير المدير الرياضي لنادي برايتون، فاتي، بأنه أحد أفضل اللاعبين الشباب على مستوى العالم.وقال وير: "يسعدنا إحضار أنسو فاتي إلى النادي الإنجليزي، فهو يتمتع بقدر كبير من الخبرة على الصعيدين المحلي والأوروبي".وأضاف: "متحمسون لرؤية فاتي بقميص برايتون، فهذا الموسم هو الأكبر في تاريخ النادي".