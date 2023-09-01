هل تتغير طريقة ريال مدريد بسبب فينيسيوس؟.. أنشيلوتي يجيب

فينيسيوس أصيب في المباراة التي فاز بها ريال مدريد (1-0) على سيلتا فيغو مساء السبت الماضي، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن غيابه قد يصل إلى 6 أسابيع.وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة خيتافي في الدوري الإسباني: "غياب فينيسيوس يعني أننا نفقد لاعبا مهما وحاسما، لكن طريقة لعبنا لن تتغير بل سنقوم باستبداله".وأوضح: "يمكن أن يلعب خوسيلو أو براهيم دياز بدلا من فينيسيوس، ومن الوارد ألا نلعب بخط هجوم من 3 لاعبين".وأغلق أنشيلوتي الباب أمام إمكانية التعاقد مع لاعب جديد لتعويض فينيسيوس، كما رفض الحديث عن كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الذي اقترن اسمه بالانضمام للريال.وأوضح: لدينا الموارد اللازمة للمنافسة بشكل كامل في جميع المسابقات، الفريق يتغير كل عام، لكن الجودة عالية".وعن ترتيب مسددي ركلات الجزاء قال: "خوسيلو يمكن أن يكون الأول، (لوكا) مودريتش الثاني وفينيسيوس الثالث".