قائمة المنتخب العراقي الأولمبي النهائية للتصفيات الآسيوية

وذكر بيان لاتحاد الكرة ورد لـ السومرية نيوز، أن "القائمةُ التي من المؤمل أن تشدَّ الرحالَ صوب دولة الكويت فجر يوم الأحد المقبل، ضمت (23) لاعباً، هم كل من كميل سعدي وحسن عباس ومحمد حسن وزيد تحسين ويوسف إمام وآدم طالب وحسين عامر ومصطفى سعدون و كرار سعد و كرار محمد واموري فيصل ومنتظر عبد الأمير ونهاد محمد و علي جاسم ورضا فاضل و حسين عبد الله وذو الفقار يونس ومصطفى وليد وكاظم رعد و عمار غالب ومنتظر محمد و الاسكندر اوراها وبلند ازاد عمر".الجدير بالذكر إن قرعةَ تصفيات آسيا وضعت منتخبنا الأولمبيّ في المجموعة F إلى جانب كل من تيمور الشرقية ومكاو والبلد المضيف الكويت، حيث ستنطلق التصفياتُ في السادس من أيلول الحالي.يذكر أن الأولمبي العراقي يستهل مشواره بالتصفيات الآسيوية بمواجهة ماكاو يوم الأربعاء، ثم يلاقي تيمور الشرقية يوم 9 سبتمبر/أيلول، ويختتم مبارياته بملاقاة أصحاب الأرض الأزرق الكويتي في ال 12 من الشهر ذاته.