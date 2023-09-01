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ناد سعودي يقدم عرضا مغريا لضم مهاجم برشلونة ليفاندوفسكي

رياضة

2023-09-01 | 12:41
ناد سعودي يقدم عرضا مغريا لضم مهاجم برشلونة ليفاندوفسكي
المصدر:
وكالات
766 مشاهدة

ذكر تقرير صحفي، اليوم الجمعة، بأن أحد الأندية السعودية لكرة القدم، تقدم بعرض مغر للتعاقد مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، خلال الميركاتو الجاري 2023.

وقالت صحيفة "Sport" الإسبانية، إن "أحد الأندية السعودية قدم عرضا بقيمة 40 مليون يورو، لنادي ‎برشلونة خلال الساعات القليلة الماضية، لضم ليفاندوفسكي".

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن "مسؤولي نادي الهلال اتصلوا بمهاجم برشلونة في أول تموز، لكنه رفض العرض السعودي بشكل قاطع".

وأحرز روبرت ليفاندوفسكي لقب هداف الدوري الإسباني في أول مواسمه مع الـ"بلوغرانا" برصيد 33 هدفا، كما صنع 8 أهداف أخرى ليساهم في تتويج الفريق الكتالوني بلقب بطل "الليغا" أيضا.

وانضم روبرت ليفاندوفسكي (35 عاما) إلى صفوف برشلونة صيف العام الماضي، قادما من بايرن ميونيخ الألماني مقابل 45 مليون يورو، بموجب عقد يمتد حتى عام 2026.
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