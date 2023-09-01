فرانكفورت الألماني يصدم إدارة باريس بشأن صفقة مواني

واستقر اللاعب الفرنسي على البقاء مع آينتراخت فرانكفورت خلال الموسم الجاري، بعدما فشل الناديان في التوصل لاتفاق اليوم الجمعة.ويمتد عقد كولو مواني، الذي غاب عن مران الفريق مؤخرا من أجل إجبار فرانكفورت على إتمام الصفقة، مع فرانكفورت حتى 2027.وتوقفت الصفقة لأن انتقال هوجو إيكيتيكي من سان جيرمان، الذي كان من المفترض أن يحل محل كولو مواني، لم يكتمل.المبلغ الذي طلبه سان جيرمان البالغ 35 مليون يورو (37.7 مليون دولار) من أجل الاستغناء عن خدمات إيكيتيكي البالغ 21 عاما، بالإضافة لراتبه السنوي الذي يبلغ حوالي 8 ملايين يورو، سيضر بالموارد المالية لفرانكفورت.وبما أن الفريقين لم يتوصلا لاتفاق بشأن انتقال إيكيتيكي ولا يوجد مهاجم آخر يمكن أن يتعاقد معه فرانكفورت في وقت قصير، أنهى النادي الألماني المفاوضات بعد محادثات مكثفة.وكان النادي الألماني يرغب في الحصول على 100 مليون يورو للاستغناء عن كولو مواني، لكن ذكرت تقارير إنه مستعد للموافقة على عرض سان جيرمان الذي يبلغ حوالي 90 مليون يورو.ويرغب مسؤولو فرانكفورت حاليا في إعادة كولو مواني لتدريبات الفريق في أسرع وقت ممكن.وقال دينو توبمولر مدرب فرانكفورت: "لن أعاقبه فقط لأنه ارتكب خطأ. لا يجب أن نستخلص استنتاجات عن شخصيته بناء على ارتكابه خطأ، لم يكن جيدا على الإطلاق. إنه شاب صغير. الجميع يرتكب أخطأ في بعض الأحيان".