رسميا.. السيتي يعلن ضم البرتغالي نونيز من وولفرهامبتون

وذكر موقع مانشستر سيتي الرسمي على الإنترنت بأنه "تعاقد مع ماتيوس نونيز لمدة خمس سنوات حتى صيف عام 2028، وسيرتدي اللاعب القميص رقم 27".ولم يذكر نادي مانشستر سيتي تفاصيل الصفقة، غير أن "تقارير صحفية كشفت أنها كلفت النادي 53 مليون جنيه إسترليني (62 مليون يورو)".وانضم نونيز (25 عاما) إلى صفوف وولفرهامبتون عام 2022، قادما من نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، في صفقة قياسية بلغت 38 مليون جنيه استرليني، ليصبح ثاني أغلى لاعب في تاريخ النادي، بعد البرازيلي ماتيوس كونيا.وتحدث نونيز عقب انتقاله رسميا لمانشستر سيتي، قائلا: "فرصة العمل تحت قيادة بيب غوارديولا، أحد أعظم المدربين على الإطلاق، جنبا إلى جنب مع بعض أفضل اللاعبين في العالم. كانت شيئا لا يمكنني رفضه".وأصبح ماتيوس نونيز رابع صفقة مانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023، حيث أنفق السيتي 157.9 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع الثنائي الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش ويوشكو غفارديول من تشيلسي وريد بول لايبزيغ على الترتيب، إضافة إلى ضم البلجيكي جيرمي دوكو من استاد رين الفرنسي.