بريمونتادا جنونية.. الهلال يحسم كلاسيكو السعودية لصالحه أمام الاتحاد

وسجل رباعية الهلال بشباك الاتحاد، ألكسندر ميتروفيتش ( هاتريك) بالدقائق 20 و60 و65، وسالم الدوسري هدفا بالدقيقة 71، في حين وقع على ثلاثية الاتحاد رومارينيو وكريم بنزيما وعبدالرزاق حمدالله بالدقائق 16 و38 و90+8.ليتكبد الاتحاد خسارته الأولى بعد أربعة إنتصارات متتالية ويتوقف رصيده عند 12 نقطة ويتراجع للمركز الثاني مؤقتا، في حين حقق الهلال فوزه الرابع مقابل تعادل واحد ورفع رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الدوري مؤقتا.