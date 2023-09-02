زيدان إقبال وحسين علي يضعان العراق بمكانة غير مسبوقة في تاريخه

ونجح المنتخب العراقي في تحقيق طفرة نوعية مع اللاعبين المحترفين في أوروبا، حيث كان سابقًا يعتمد على المحترفين في السويد فقط؛ لكن في الوقت الحالي توسعت القاعدة لتشكل عددًا أكبر من دوريات القارة العجوز.وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن ترتيب الدوريات الخمسة والتي جاءت على النحو التالي: الدوري الإنجليزي، الدوري الإسباني، الدوري الإيطالي، الدوري الألماني، الدوري الهولندي.وبفضل اللاعبين زيدان إقبال وحسين علي، أصبح لمنتخب العراق ولأول مرة في تاريخه لاعبان محترفان اثنان ضمن الدوريات الخمسة الكبرى الموسم الحالي 2024-2023، حيث يحترف الأول في أوتريخت الهولندي والثاني في مواطنه هيرنفين.ويمتلك العراق أيضًا لاعبًا في الدوري البرتغالي الذي يحتل الترتيب السابع على مستوى القارة العجوز، إذ ينشط اللاعب أسامة رشيد مع فريق فيزيلا في الدوري البرتغالي الممتاز.وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، لربما كان يمكن إدراج لاعب عراقي ينشط في الدوري البلجيكي صاحب المركز الثامن في ترتيب أفضل الدوريات على مستوى القارة ألا وهو علي جاسم الذي لم يوافق على الانتقال إلى صفوف جينت البلجيكي، مفضلًا عرض أنطاليا سبور التركي، وبالتالي فسخ عقده وقرر الاستقرار في صفوف القوة الجوية العراقي.ونجحت لجنة المغتربين في الاتحاد العراقي في إنجاز أوراق ونقل ملفات أكثر من 35 لاعبًا منذ تشكيلها في عام 2021، أبرزهم كان زيدان إقبال وأمير العماري وكيفين يعقوب وعلي الحمادي.