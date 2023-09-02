لاعب اتلتيكو مدريد ينتقل إلى الشباب السعودي

وقال سيميوني في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو: "أُحب يانيك، لقد قدّم دائمًا أفضل ما لديه، وممتن له".وأضاف: "لقد شعر بالحاجة إلى المغادرة، رغم أن الأمر ليس رسميًا، وإذا كان صحيحًا، سنلتقي في الرياض لتناول القهوة لأنني أهتم به".وينتهي السوق الصيفي في الدوري السعودي، يوم الخميس المقبل، في حين انتهى السوق الصيفي في إسبانيا يوم 1 سبتمبر.وانتقل كاراسكو لأتلتيكو مدريد أول مرة في 2015 من موناكو مقابل 15 مليون يورو. وعاد اللاعب البلجيكي إلى الدوري الصيني في 2018 قبل أن يعود بنظام الإعارة، في يناير 2020، ثم بنظام دائم في سبتمبر 2020.وينتهي العقد الحالي لكاراسكو مع أتلتيكو مدريد، في يونيو 2024، لكنه سيرحل قبل عام وينضم للشباب.ويحتل الشباب المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري سعودي، وحصد نقطتين فقط خلال 4 مباريات.