بعد الخسارة امام الهلال.. بنزيما يوجه رسالة لجماهير الاتحاد السعودي

وانتصر الهلال على نظيره اتحاد جدة بنتيجة 4-3 مساء الجمعة، في إطار الجولة الخامسة من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.وأرفق بنزيما، مجموعة صور لجماهير اتحاد جدة، عبر حسابه على موقع التواصل تويتر، وعلق عليها "سنفعل ما هو أفضل في المرة القادمة.. شكرا لكم على الدعم وسنعود أقوى".وتكبد اتحاد جدة، خسارته الأولى في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، بعد 4 انتصارات متتالية، ليتوقف رصيده عند 12 نقطة ويتراجع للوصافة مؤقتا.أما الهلال فقد حقق فوزه الرابع في الدوري السعودي مقابل تعادل وحيد، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة.