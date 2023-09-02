https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-466541-638292670891928014.png
مدرب برشلونة: الثنائي الجديد سيجلب السعادة للفريق
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
أعرب البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، عن سعادته بأحدث صفقات الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت أمس الجمعة.
وأعلن برشلونة تعاقده مع بالتعاقد مع جواو فيليكس وجواو كانسيلو من أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري.
وقال ديكو، خلال تقديم فيليكس وكانسيلو: "في ظروفنا الحالية، كنا نظن أنه من المستحيل التعاقد مع جواو فيليكس".
أما عن كانسيلو، فأضاف: "مجهود كانسيلو كان مفتاحًا لحسم الصفقة، لو لم يقم بهذا الجهد، لما كان ليأتي، لقد فعلنا كل شيء، وها هو الآن في نادينا".
وختم: "نتمنى الاستفادة القصوى من كل لاعب، وأثق تمامًا بأن فيليكس وكانسيلو قادران على تلبية طموحات جماهير برشلونة، وجلب السعادة إلى ملعبنا".
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا