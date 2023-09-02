ريال مدريد يحقق انتصاراً مثيراً على خيتافي في الليجا

وسجل لريال مدريد خوسيلو في الدقيقة 47، وبيلينجهام في الدقيقة (90+5) بينما سجل بورخا مايورال لخيتافي في الدقيقة 11.وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، ويتجمد رصيد خيتافي عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.