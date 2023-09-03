إيران تبث مباريات الدوري السعودي لأول مرة في التاريخ.. إليك ردود الفعل

وكانت هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها بث مباراة سعودية محلية في إيران، وحظي الأمر بتفاعل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحد المشجعين الإيرانيين: "أشاهد مباراة بين الهلال والاتحاد. مستوى كرة القدم يُضاهي الدوريات الأوروبية. التقدم الذي تشهده الرياضة في الدول العربية مُذهل".وقال مشجع آخر: "لم أتخيل أبدًا أنني سأتمكن يومًا ما من الجلوس والاستمتاع بالدوري السعودي، ملاعب رائعة، كرة قدم جميلة، عمل كاميرا رائع، إنتاج احترافي، جماهير متحمسة".واستمرت التعليقات المُماثلة، حيث أكد أحد المتابعين على الأهمية الكبيرة لبث كلاسيكو الاتحاد والهلال في إيران، وأوضح: "أشهد حاليًا حدثًا تاريخيًا؛ إذ لأول مرة في التاريخ ستبث مباراة بالدوري السعودي على شاشة التلفزيون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".ومع انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى نادي النصر خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وما أعقبه من انتقال أبرز لاعبي العالم إلى دوري روشن هذا الصيف، ارتفع عدد الدول التي تبث مباريات الدوري السعودي، وتزايدت نسبة المشاهدة في جميع أنحاء العالم.وخلال الفترة الأخيرة، ازداد الاهتمام بالدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعدما أعلن وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، في يونيو/ حزيران الماضي، نقل ملكية أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة.وبعد إطلاق مشروع الخصخصة، أصبح دوري روشن السعودي جاذبًا للعديد من النجوم العالميين، على غرار البرازيلي نيمار جونيور الذي انتقل للهلال، والفرنسي كريم بنزيما الذي ذهب إلى الاتحاد، وكذلك الجزائري رياض محرز المُنضم إلى الأهلي.