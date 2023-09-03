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الدوريات الأكثر إنفاقاً في سوق الانتقالات الصيفية.. السعودي بالمركز الثالث عالمياً

رياضة

2023-09-03 | 05:51
الدوريات الأكثر إنفاقاً في سوق الانتقالات الصيفية.. السعودي بالمركز الثالث عالمياً
1,108 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

بعد 3 أشهر من الشد والجذب والشائعات انتهت واحدة من أسخن فترات انتقالات اللاعبين في التاريخ، والتي شهدت صرف مبالغ قياسية خاصة من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التي تفوقت على الجميع بفارق لا يقبل الجدال ولا التشكيك.

الدوريات الأكثر إنفاقاً في سوق الانتقالات الصيفية
وتجاوز مجموع إنفاق أندية "البريميرليغ" حاجز 2.5 مليار يورو، وهو رقم لم يجرؤ أي دوري من الوصول إلى حتى نصفه، لكن اللافت في هذا السوق هو نشاط الأندية الإيطالية التي وعلى ما يبدو أنها تعافت من أزمتها الاقتصادية على عكس نظيرتها الإسبانية التي ما زالت تعاني، فيما فرض الدوري السعودي نفسه منافساً قوياً وشرساً لكبار العالم.

وفي السطور التالية نسلّط الضوء على حجم إنفاق الدوريات الكبرى في أوروبا، بالإضافة إلى الدوري السعودي مع ذكر أهم الصفقات.

الدوري الإسباني (432 مليون يورو)
لم تستعد أندية الدوري الإسباني عافيتها منذ تداعيات جائحة فيروس كورونا وهو الأمر الذي بدا واضحاً للغاية من خلال إنفاقها في سوق الانتقالات الصيفية، الذي كان بطلها الأول والأخير ريال مدريد.

وبسبب هذه الأزمة تضطر أندية "الليغا" إلى انتظار اليوم الأخير وربما الساعات الأخيرة من أجل إغلاق أهم صفقاتها، وهو ما فعله برشلونة بالتحديد الذي تعاقد مع جواو كانسيلو وجواو فيليكس، وإن كان ذلك على سبيل الإعارة، كما انتقل لاعباه إريك غارسيا وعبد الصمد الزلزولي إلى جيرونا وريال بيتيس على التوالي.
ويغرّد ريال مدريد وحيداً في السرب من حيث التعاقدات، حيث ضم جودي بيلينغهام من بوروسيا دورتموند مقابل 103 ملايين يورو وأردا غولر من فنربخشة مقابل 20 مليوناً بالإضافة للاعبين آخرين، في المجمل بلغ إنفاق أندية "الليغا" 432 مليون يورو.

5- الدوري الألماني (747 مليون يورو)
كما هو الحال في بطولة الدوري الألماني، لا يتجرأ أحد هناك على منافسة بايرن ميونيخ حتى لو في الانتقالات، العملاق "البافاري" دخل في مفاوضات ماراثونية شاقة من أجل هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، لكن الأهم أنه نجح في ضمه مقابل 110 ملايين يورو.

كما عزز دفاعه بالكوري الجنوبي مين جاي كيم من نابولي، فيما تعاقد بوروسيا دورتموند مع الجزائري رامي بن سبعيني، فيما وقّع تشافي سيمونز لفريق لايبزيغ على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان، في المجمل بلغ حجم إنفاق أندية "البوندسليغا" 747 مليون يورو.

4- الدوري الإيطالي (845.57 مليون يورو)
عاشت أندية الدوري الإيطالي فترة انتقالات صيفية هي الأفضل منذ سنوات، على العكس تماماً من حال نظيرتها في "الليغا"، ميلان تحديداً استثمر الأموال التي حصل عليها من صفقة انتقال ساندرو تونالي إلى نيوكاسل يونايتد للدخول بقوة في السوق، فتعاقد على سبيل المثال مع كريستيان بوليسيتش وصامويل تشوكويزي ولوكا يوفيتش.

فيما أحضر جاره اللدود إنتر ماركوس تورام وخوان كوادرادو ويان سومر، بينما انضم المغربي وليد شديرة لنابولي بطل الدوري، والذي أعاره إلى فروسينوني، في المجمل دفعت أندية الدوري الإيطالي 845.57 مليون يورو.

3- الدوري السعودي (846.66 مليون يورو)
فرض الدوري السعودي اسمه بقوة في الميركاتو المنتهي وإن كان بعيداً جغرافياً عن القارة الأوروبية، إلا أنه تسبب بصداع قوي في رأس أندية القارة العجوز التي لم تخفِ مخاوفها وانزعاجها من النشاط الأندية السعودية في السوق الصيفية.

نجحت أندية السعودية في استقطاب العديد من أهم نجوم كرة القدم في العالم، على سبيل المثال البرازيلي نيمار دا سيلفا وياسين بونو إلى الهلال وساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش إلى النصر وكذلك رياض محرز وروبيرتو فيرمينو وغابرييل فيغا وفرانك كيسيه إلى الأهلي.

أما بطل الدوري الاتحاد فكان من نصيبه الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي والبرازيلي فابينو، وبالتأكيد هذه ليست كل الأسماء بل أهمها، لتنفق أندية السعودية 846.66 مليون يورو لتفرض نفسها كثالث أكبر قوة في العالم.

2- الدوري الفرنسي (999.064 مليون يورو)
كان باريس سان جيرمان في طليعة أندية الدوري الفرنسي من حيث الإنفاق في سوق الانتقالات الصيفية فأتى بالمهاجم راندال كولو مواني من آينتراخت فرانكفورت وعثمان ديمبيلي من برشلونة وغونزالو راموس من بنفيكا ولوكاس هيرنانديز من بايرن ميونخ ومانويل أوغارتي سبورتينغ لشبونة وماركو أسينسيو في صفقة انتقال حر وميلان سكرينيار.

فيما برزت صفقة المهاجم الأردني المتألق موسى التعمري الذي أذهل الجميع في فرنسا في الأسابيع الأولى من "الليغ ون" مع مونبيليه، كما ضم أولمبيك ليون الشاب الغاني الواعد أرنست نواماه من نادي نورشيلاند الدنماركي، وفي المجمل بلغ حجم إنفاق الأندية الفرنسية 999.64 مليون يورو.

1- الدوري الإنجليزي (2.73 مليار يورو)
هو سيد السوق في أوروبا والعالم ككل بحجم إنفاق قياسي تجاوز ضعف إنفاق أقرب الدوريات إليه وهو الفرنسي، إذ دفعت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مبلغ 2.73 مليار يورو.

تشيلسي واصل نشاطه الجنوني منذ استحواذ رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي عليه، فتعاقد مع مويسيس كايسيدو مقابل 116 مليون يورو وكريستوفر نكونكو مقابل 60 مليون يورو بالإضافة إلى العديد من التعاقدات.

ولم يقتصر الإنفاق على تشيلسي فجاره أرسنال أنفق الكثير وأهم ما فعله هو استقطاب ديكلان رايس من وست هام يونايتد مقابل 116 مليون يورو، أما مانشستر سيتي فجاء المدافع الكرواتي يوشكو غفارديول من لايبزيغ مقابل 90 مليون يورو، وكذلك فعل مانشستر يونايتد بالتعاقد مع ماسون ماونت وأندريه أونانا بالإضافة إلى باقي أندية البريميرليغ.
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