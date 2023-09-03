سواريز يتحدث عن نيمار وميسي.. ماذا قال عنهم؟

وكان ميسي انتقل هذا الصيف إلى إنتر ميامي، عبر صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، بينما باع الأخير نيمار إلى الهلال السعودي.وقال سواريز في تصريحات لشبكة "ESPN": "أعتقد أن ميسي اتخذ القرار الصحيح بالذهاب للاستمتاع وقضاء وقت ممتع وإظهار المزيد وأن الأمر لا يتوقف عند ذلك فقط، بل أنه يريد الاستمرار في الفوز".وأضاف: "لقد فاز بالفعل بلقب والآن سيقاتل من أجل آخر. هذه عقلية شخص تنافسي وفائز".وتابع: "قالوا لنيمار في باريس سان جيرمان إنهم لن يعتمدوا عليه بعد الآن. هناك أيضًا الجانب الاقتصادي الذي يعد مهما، رغم أنني لا أعتقد أنه يحتاج إليه. لكنه فكر في ذلك وأعتقد أنه قرار يجب احترامه، كما احترمته عندما غادر برشلونة".وختم: "إنها لحظات مختلفة. علينا أن نرى ما هو مستواه بعد فترة طويلة من الإصابة لمواصلة إظهار أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم".