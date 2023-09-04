ميسي يواصل التألق ويقود فريقه لانتصار جديد بالدوري الأمريكي (فيديو)

ولم يسجل ميسي أهداف مباراة اليوم ولكنه صنع هدفين رائعين لزملائه قاد بهما الفريق لمواصلة الانتصارات في البطولة.



وسجل إنتر ميامي الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الـ 14 عن طريق لاعبه فارياس.

Messi to Campana 👀



Leonardo Campana makes it a 3-0 #InterMiamiCF lead. pic.twitter.com/tZ7N16JBkc — Major League Soccer (@MLS) September 4, 2023

وفي الدقيقة الـ 91 سجل فريق لوس أنجلوس هدفه الوحيد، عن طريق لاعبه ريان هولينغشييد، لتنتهي المباراة بثلاثية مقابل هدف لرفاق ميسي.وبهذا الفوز احتل إنتر ميامي المركز الـ14 في جدول الدوري الأمريكي، المجموعة الشرقية، برصيد 25 نقطة.بينما تواجد لوس أنجلوس في المركز الثالث في المجموعة الغربية في جدول ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 40 نقطة.وخاض ميسي مع إنتر ميامي حتى الآن 11 مباراة سجل فيها 11 هدفا، محققا 10 انتصارات، وصنع 5 أهداف منذ انضمامه إلى النادي الأمريكي قادمًا من باريس سان جيرمان، في شهر يوليو الماضي.ويواجه ميسي جدولًا مزدحمًا من اللقاءات، ليس على صعيد النادي فقط، ولكن كذلك مع منتخب الأرجنتين الذي سيواجه كلاً من الإكوادور وبوليفيا في إطار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.وتأتي مواجهة الأرجنتين ضد الإكوادور يوم 8 سبتمبر الجاري، على أن يواجه إنتر ميامي خصمه سبورتنغ كانساس يوم 10 من الشهر نفسه، قبل مواجهة بطل كأس العالم لبوليفيا يوم 12.