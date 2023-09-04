"رد الدين".. راموس يبين أسباب انتقاله لإشبيلية ورفضه العرض السعودي

راموس استقر على العودة إلى إشبيلية، رغم غلق فترة الانتقالات الصيفية في أوروبا، وذلك كونه لاعبا حرا عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو/ حزيران الماضي.واختار راموس العودة إلى إشبيلية، بعد رحيله عنه في صيف 2005 صوب ريال مدريد، رغم وصول عرض مغرٍ له من جانب نادي الاتحاد السعودي.واتفق راموس على توقيع عقد لمدة موسم واحد مع إشبيلية، قابل للتمديد لموسم آخر، علما بأنه سيتقاضى في الفريق الأندلسي راتبا أقل بكثير من الذي كان سيحصل عليه.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن راموس سيتقاضى سنويا في إشبيلية مليون يورو فقط، بينما كان سيحصل حال انتقاله إلى الاتحاد على 20 مليون يورو في العام الواحد.وعن أسباب اختياره إشبيلية، قال راموس في تصريحات تلفزيونية: "أنا سعيد جدًا بالعودة، لم يكن من المنطقي الذهاب إلى أي مكان آخر دون المرور هنا".وأضاف: "كان المجيء إلى هنا بمثابة تسديد الدين لوالدي وجدي وأنطونيو بويرتا".يذكر أن أنطونيو بويرتا كان زميل راموس السابق في إشبيلية، وقد توفي عام 2007 بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 22 عاما.