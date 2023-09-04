يوفنتوس يكشف عن طبيعة إصابة بوجبا

وقال يوفنتوس، في بيان عبر موقعه الرسمي: "خضع بوجبا وجاتي لفحوصات طبية اليوم في مركز يوفنتوس الطبي، بعد الإصابات التي ضربتهما أمس خلال مباراة إمبولي".وأضاف البيان: "استبعدت الاختبارات التشخيصية وجود أي إصابات عضلية لبوجبا، وسلطت الضوء على الحمل الزائد الطفيف في العضلة شبه الغشائية للفخذ الأيمن".وتابع: "بينما يعاني فيديريكو جاتي من التواء في كاحله الأيسر".وختم البيان: "بدأ اللاعبان بالفعل عملية إعادة التأهيل".وحقق يوفنتوس الفوز على إمبولي، بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري الإيطالي.