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يوفنتوس يكشف عن طبيعة إصابة بوجبا
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
كشف نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الإثنين، عن طبيعة إصابة الثنائي بول بوجبا وفيديريكو جاتي.
وقال يوفنتوس، في بيان عبر موقعه الرسمي: "خضع بوجبا وجاتي لفحوصات طبية اليوم في مركز يوفنتوس الطبي، بعد الإصابات التي ضربتهما أمس خلال مباراة إمبولي".
وأضاف البيان: "استبعدت الاختبارات التشخيصية وجود أي إصابات عضلية لبوجبا، وسلطت الضوء على الحمل الزائد الطفيف في العضلة شبه الغشائية للفخذ الأيمن".
وتابع: "بينما يعاني فيديريكو جاتي من التواء في كاحله الأيسر".
وختم البيان: "بدأ اللاعبان بالفعل عملية إعادة التأهيل".
وحقق يوفنتوس الفوز على إمبولي، بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري الإيطالي.
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