جدول مباريات الأولمبي العراقي في التصفيات الآسيوية

السومرية نيوز – محليات



تنشر السومرية نيوز، اليوم الثلاثاء، جدول مباريات منتخبنا الاولمبي في التصفيات الاولية المؤهلة لنهائيات كاس آسيا دون 23 عاماً والتي تحتضنها الكويت.

وبحسب بيان اتحاد الكرة ورد لـ السومرية نيوز، ان " المنتخب العراقي الأولمبي سيواجه ثلاثة منتخبات في التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس اسيا للمنتخبات الأولمبية".



الجدول ادناه: