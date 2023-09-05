مونديال الأندية.. مواجهة عربية محتملة ومهمة سهلة لمانشستر سيتي

وشهد حفل القرعة الذي أقيم في جدة، حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بجانب ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي.وقام بسحب القرعة، الإيفواري يايا توريه أسطورة مانشستر سيتي، ومناف أبو شقير نجم اتحاد جدة السابق.ويفتتح اتحاد جدة بطل الدوري السعودي منافسات نسخة مونديال الأندية، يوم 12 كانون أول بمواجهة أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا.وأسفرت القرعة عن مواجهة تجمع بين الأهلي المصري بطل أفريقيا، والفائز من لقاء اتحاد جدة وأوكلاند في الدور الثاني للبطولة يوم 15 كانون أول.ويقام أيضًا في الدور الثاني، لقاء يجمع بين ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، وأوراوا ريد دياموندز الياباني بطل آسيا في نفس اليوم أيضا.ويلعب بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد، ضد الفائز من مواجهة الأهلي والصاعد من لقاء اتحاد جدة مع أوكلاند في نصف النهائي، يوم 18 كانون أول.ويلتقي مانشستر سيتي بطل أوروبا، الفائز من مواجهة ليون وأوراوا في نصف النهائي يوم 19 من نفس الشهر.وتقام المباراة النهائية يوم 22 كانون أول، وتسبقها مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث.