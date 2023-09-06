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بينها طقم "أسود الرافدين".. قرارات "مهمة" تخص مباراة العراق والهند

رياضة

2023-09-06 | 01:47
بينها طقم &quot;أسود الرافدين&quot;.. قرارات &quot;مهمة&quot; تخص مباراة العراق والهند
2,601 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

عقدَ، صباح اليوم الأربعاء، المؤتمرُ الفنيّ لبطولةِ كأس ملك تايلاند 49 بمُشاركة ممثلي المنتخبات المُشاركة في البطولة (العراق، تايلاند، الهند، لبنان).

وذكر اتحاد الكرة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "منتخبنا الوطنيّ سيرتدي الطقم الأبيض الكامل بينما يرتدي المنتخبُ الهندي الطقم الأزرق الكامل، وسيرتدي حراس مرمى منتخبنا اللونَ الأصفر، بينما سيكون زي حراس المنتخب الهندي اللون الأخضر، ويرتدي طاقم التحكيم الكوري الجنوبيّ اللون الأحمر".

وأضاف، أن "تعادل الفريقين في أي مباراةٍ سيتم اللجوءُ مباشرةً إلى ركلاتِ الترجيح".

وأشار البيان الى، ان "التبديلاتَ ستكون متاحةً بإجراء 6 تغييراتٍ لكل مباراةٍ خلال ثلاث توقفات".
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