مدرب ريال مدريد قلق بسبب فترة التوقف الدولي

ومن المقرر أن يصل الثنائي مدريد، يومي 14 و15 سبتمبر/ أيلول الجاري، بينما يقام لقاء ريال سوسيداد في الليجا، 17 سبتمبر/ أيلول.ويعاني ريال مدريد بشدة من نقص الصفوف بسبب الإصابات مؤخرا، رغم أن الموسم لم يمر منه سوى 4 جولات فقط.ويغيب السداسي تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وفينيسيوس جونيور وأردا جولر وداني سيبايوس وفيرلاند ميندي، بسبب إصابات مختلفة.ووأضحت الصحيفة أن هناك حالة تأهب قصوى بسبب فترة التوقف الدولي الحالية، حيث يأمل أنشيلوتي عدم زيادة عدد اللاعبين المصابين.ويمتلك ريال مدريد 12 لاعبا تم استدعاؤهم بالفعل إلى منتخباتهم الوطنية.ونجح ريال مدريد في تحقيق العلامة الكاملة في الليجا قبل فترة التوقف الدولي، من خلال الفوز على أتلتيك بيلباو، ألميريا، سيلتا فيجو، خيتافي.