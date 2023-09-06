الكشف عن موعد تقديم القائمة النهائية للمرشحين للفوز بالكرة الذهبية

وقالت المجلة ان "اللائحة النهائية ستضم 30 مرشح من صنف الرجال و20 مرشحة من صنف النساء".ويعتبر الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي المرشح الابرز من اجل نيل الجائزة خصوصا بعدما قاد منتخب الارجنتين للظفر بمونديال قطر الاخير.ويعتبر الدولي النرويجي ايرلينغ هالاند ثاني اقوى المرشحين للجائزة بعد الموسم الاعجازي الذي قدمه رفقة نادي مانشستر سيتي وفوزه رفقة فريقه بدوري ابطال اوروبا والدوري الانجليزي الممتاز وتتويجه مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في اوروبا!