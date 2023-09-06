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التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الاولمبي في مواجهة منتخب ماكاو
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
اعلن مدرب منتخبنا الأولمبي راضي شنيشل، اليوم الأربعاء، عن التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الاولمبي في مواجهة منتخب ماكاو ضمن افتتاح منافسات المجموعة (F) من التصفيات الآسيوية لمنتخبات دون 23 عاماً.
ونشر الاتحاد العراقي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي التشكيلة الأساسية التي اختارها المدير الفني للمنتخب راضي شنيشل في مباراته التي تجري مساء اليوم الاربعاء في تمام الساعة السادسة في مواجهة منتخب ماكاو ضمن افتتاح منافسات المجموعة (F) من التصفيات الآسيوية لمنتخبات دون 23 عاماً".
التشكيلة ادناه:
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