التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الاولمبي في مواجهة منتخب ماكاو

ونشر الاتحاد العراقي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي التشكيلة الأساسية التي اختارها المدير الفني للمنتخب راضي شنيشل في مباراته التي تجري مساء اليوم الاربعاء في تمام الساعة السادسة في مواجهة منتخب ماكاو ضمن افتتاح منافسات المجموعة (F) من التصفيات الآسيوية لمنتخبات دون 23 عاماً".التشكيلة ادناه: