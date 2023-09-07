وفاة اسطورة المصارعة العراقية عدنان القيسي.. من هو وماذا حقق؟

السومرية نيوز – رياضة



توفي، اسطورة المصارعة العراقية عدنان القيسي المُلقب "بيلي الذئب الابيض" عن عمر ناهز الـ 84 عاماً.



المصارع العراقي الشهير عدنان القيسي توفي ليلة أمس 6 أيلول/ سبتمبر 2023، وان سبب هو أزمة صحية ألمت به أدت إلى وفاته، وفقا لما ذكرته منصات مقربة منه.



وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر وفاته والدعاء بالرحمة ولمحبيه الصبر والسلوان. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر وفاته والدعاء بالرحمة ولمحبيه الصبر والسلوان.

الاسطورة العربية عدنان القيسي في ذمة الله



84 عاماً



رحمة الله عليه pic.twitter.com/7QtnuJPt1s — Ali Al-Marafi (@ali_a_marafi) September 6, 2023



كما نعاه موقع WWE الرياضي العالمي المتخصص بالمصارعة، "نشعر بالحزن عندما نعلم أن عدنان القيسي، المعروف لدى عشاق الترفيه الرياضي باسم بيلي وايت وولف، والشيخ عدنان القيسي والجنرال عدنان، وافته المنية في 6 سبتمبر عن عمر يناهز 84 عامًا". كما نعاه موقع WWE الرياضي العالمي المتخصص بالمصارعة، "نشعر بالحزن عندما نعلم أن عدنان القيسي، المعروف لدى عشاق الترفيه الرياضي باسم بيلي وايت وولف، والشيخ عدنان القيسي والجنرال عدنان، وافته المنية في 6 سبتمبر عن عمر يناهز 84 عامًا".