السومرية تنشر التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الوطني لمواجهة نظيره الهندي

السومرية نيوز – رياضة



اعلن مدرب منتخبنا الوطني كاساس، اليوم الخميس، عن التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الوطني لمواجهة نظيره الهندي ظهر اليوم الخميس في بطولة ملك تايلند.





التشكيلة ادناه:



ونشر الاتحاد العراقي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي التشكيلة الأساسية التي اختارها المدير الفني للمنتخب كاساس في مباراته التي تجري في الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم الخميس، في مواجهة منتخب الهندي ضمن بطولة "كأس ملك تايلاند 49".التشكيلة ادناه:

ويذكر، مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس اعتبر، أس الأربعاء، البطولة بأنها "مهمة"، مضيفاً أن المنتخب الهندي "منتخب صعب ومتطور كثيراً، ويمتلك مواصفاتٍ مميزة مع فكر تدريبي ذكي".



وفي مباراة ثانية، يواجه منتخب تايلاند منتخب لبنان، في الرابعة والنصف بتوقيت بغداد.



ويخوض الفائزان من كل لقاء المباراة النهائية يوم الأحد المقبل، بينما يخوض الخاسران في اليوم نفسه مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وستقام مبارياتُ البطولة في مدينةِ شانغ ماي في ملعبِ الذكرى 700.