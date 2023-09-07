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الاتحاد الأرجنتيني يرد على اتهامات مدرب هولندا السابق "المهينة"

رياضة

2023-09-07 | 06:12
الاتحاد الأرجنتيني يرد على اتهامات مدرب هولندا السابق &quot;المهينة&quot;
1,122 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

رد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بقوة على مدرب منتخب هولندا السابق لويس فان غال، بعدما ادعى أن منتخب الأرجنتين تمت مساعدته للتتويج بلقب كأس العالم 2022 من أجل النجم ليونيل ميسي.

وجاء رد الاتحاد الأرجنتيني على المدرب الهولندي عبر مقطع فيديو نشره على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، مع التعليق التالي: "لقد خسر المنتخب الأرجنتيني مرات عديدة؛ لكنه عرف دائمًا كيف يخسر، وفي قطر تجاوزوا حدودهم من حيث الشجاعة وكرة القدم والرغبة والعاطفة، لأن هذه هي الطريقة التي تمارس بها هذه الرياضة".

وكان فان غال قد شكك في تتويج الأرجنتين بلقب مونديال 2022 قائلاً: "لا أريد التحدث كثيرًا عن الأمر؛ لكن لو رأينا كيف سجلت الأرجنتين الأهداف وكيف سجلنا نحن، وكيف تخطى بعض اللاعبين الأرجنتينيين الحدود بدون عقاب، عندها سنفهم أن كل شيء كان محضرًا".

وأضاف مدرب مانشستر يونايتد السابق في حديثه قائلًا: "أنا أعني كل ما أقوله هنا، هل كان يجب على ميسي أن يُصبح بطلًا للعالم؟ أعتقد نعم كان يجب".
 
لكن قائد المنتخب الهولندي، فيرجيل فان دايك، خالف تصريحات مدربه السابق، لويس فان غال، الذي أشرف فنيًّا على الطواحين الهولندية في بطولة كأس العالم 2022 بشأن تتويج الأرجنتين باللقب بقيادة نجمها ليونيل ميسي. 

وقال فان دايك في تصريحات أبرزتها شبكة "nos" الهولندية: "كلمات فان غال عن ميسي؟! بوسعه أن قول ما يشاء، هذا رأيه؛، لكنني لا أتفق معه، ولا أشاركه نفس الرأي".

يُذكر أن فان غال خرج مع هولندا أمام منتخب الأرجنتيني في الدور ربع النهائي لمونديال 2022، عندما تعادل المنتخبان في الوقتين الأصلي والإضافي (2-2)، ليحسم منتخب "الألبيسيليستي"، التأهل بعد ذلك بركلات الترجيح بقيادة "البولغا"، في مباراة شهدت صراعات كبيرة على أرض الملعب بين اللاعبين.

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