العراق يصل الى نهائي كأس ملك تايلند بعد التغلب على الهند

وانتهت أشواط المباراة الاصلية بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ليصار الى ركلات الترجيح التي انتهت لصالح العراق 5-4 .وينتظر المنتخب الوطني المنتخب الفائز من مباراة تايلند ولبنان في نهائي بطولة كأس ملك تايلند 49.يخوض الفائزان من كل لقاء المباراة النهائية يوم الأحد المقبل، بينما يخوض الخاسران في اليوم نفسه مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وستقام مبارياتُ البطولة في مدينةِ شانغ ماي في ملعبِ الذكرى 700.