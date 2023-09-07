اتحاد جدة يخطف نجما من الدوري الاسباني

وقال فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "أكس" "لويز فيليبي إلى اتحاد جدة".وتابع "لويز فيليبي وقع للتو عقود انتقاله للفريق السعودي.. العقود مختومة مع اكتمال المستندات".ونوه رومانو "تم إجراء الفحص الطبي للمدافع البرازيلي مساء أمس الأربعاء، وسيحصل ريال بيتيس على حزمة مالية بقيمة 25 مليون يورو مع الإضافات".ويبلغ لويز فيليبي من العمر 26 عاما، وسبق له اللعب مع لاتسيو وساليرنيتانا في إيطاليا.ويسعى اتحاد جدة إلى تدعيم خطوطه بصفقات مميزة، تحضيرا لكأس العالم للأندية، التي سيفتتح الفريق، منافساتها يوم 12 كانون أول المقبل في جدة أمام نظيره أوكلاند سيتي.