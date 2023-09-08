ميسي يقود الأرجنتين لبداية مثالية في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

وأمام حشد جماهيري بلغ 80 ألف مشجع، سجّل ميسي الذي قاد التانغو إلى لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه العام الماضي في قطر، هدف الفوز في الدقيقة 78، من ركلة حرّة بطريقة رائعة.

هدف الاسطورة ليونيل ميسي كاملًا 🤯💙 pic.twitter.com/b27NMbII0y — Messi World (@M10GOAT) September 8, 2023

وقال ميسي بعد المباراة: "أظهرت الإكوادور أنها تملك لاعبين جيدين للغاية، وأنهم أقوياء بدنيًا وواضحون بشأن ما يفعلونه"، مضيفًا: "نعلم أنه في كل مباراة علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك، لكننا أظهرنا أن هذه المجموعة لن تهدأ بعد ما حققته، وهو أمر تاريخي وغير عادي".وتابع الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات حديثه قائلًا: "علينا أن ندرك أننا استمتعنا بكل شيء كثيرًا؛ لكن ما فعلناه انتهى، وعلينا أن نتطلع إلى الأمام".ولم يؤكد ميسي استمراره مع المنتخب حتى مونديال 2026؛ لكنه أثبت مرة أخرى أنه الروح النابضة لفريقه من خلال هدفه الحاسم الذي منح النقاط الثلاثة لكتيبة المدرب لويس سكالوني.وبهذا الهدف، عادل ميسي رقم زميله السابق في برشلونة الإسباني الأوروغواياني لويس سواريز، كأفضل هدافي تصفيات أمريكا الجنوبية على الإطلاق، برصيد 29 هدفًا.وهيمن الـ "ألبيسيليستي" على الاستحواذ ضد الإكوادور المتمركزة دفاعيًا، حيث اقتصرت مساعيها الهجومية على الهجمات المرتدة.وستلعب الأرجنتين مباراتها الثانية على أرض بوليفيا يوم الثلاثاء المقبل، وفي مباراتين أخريين، تغلبت كولومبيا على ضيفتها فنزويلا 1-0، فيما تعادلت البيرو أمام مضيفتها الباراغواي سلبًا.