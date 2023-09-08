Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الكشف عن تفاصيل تخص تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ميسي يقود الأرجنتين لبداية مثالية في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

رياضة

2023-09-08 | 04:13
ميسي يقود الأرجنتين لبداية مثالية في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)
816 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

قاد الاسطورة ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين بطل العالم إلى الفوز في المرحلة الافتتاحية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2026، وذلك على حساب الإكوادور بنتيجة 1-0 في بوينوس آيرس.

وأمام حشد جماهيري بلغ 80 ألف مشجع، سجّل ميسي الذي قاد التانغو إلى لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه العام الماضي في قطر، هدف الفوز في الدقيقة 78، من ركلة حرّة بطريقة رائعة.
 


وقال ميسي بعد المباراة: "أظهرت الإكوادور أنها تملك لاعبين جيدين للغاية، وأنهم أقوياء بدنيًا وواضحون بشأن ما يفعلونه"، مضيفًا: "نعلم أنه في كل مباراة علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك، لكننا أظهرنا أن هذه المجموعة لن تهدأ بعد ما حققته، وهو أمر تاريخي وغير عادي".

وتابع الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات حديثه قائلًا: "علينا أن ندرك أننا استمتعنا بكل شيء كثيرًا؛ لكن ما فعلناه انتهى، وعلينا أن نتطلع إلى الأمام".

ولم يؤكد ميسي استمراره مع المنتخب حتى مونديال 2026؛ لكنه أثبت مرة أخرى أنه الروح النابضة لفريقه من خلال هدفه الحاسم الذي منح النقاط الثلاثة لكتيبة المدرب لويس سكالوني.
 
وبهذا الهدف، عادل ميسي رقم زميله السابق في برشلونة الإسباني الأوروغواياني لويس سواريز، كأفضل هدافي تصفيات أمريكا الجنوبية على الإطلاق، برصيد 29 هدفًا.

وهيمن الـ "ألبيسيليستي" على الاستحواذ ضد الإكوادور المتمركزة دفاعيًا، حيث اقتصرت مساعيها الهجومية على الهجمات المرتدة.

وستلعب الأرجنتين مباراتها الثانية على أرض بوليفيا يوم الثلاثاء المقبل، وفي مباراتين أخريين، تغلبت كولومبيا على ضيفتها فنزويلا 1-0، فيما تعادلت البيرو أمام مضيفتها الباراغواي سلبًا.

>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
20.7%
03:34 | 2023-09-07
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
03:34 | 2023-09-07
ذهبا لمشاهدة رونالدو.. السعودية تفرج عن معتمرين من العراق
17.77%
11:12 | 2023-09-06
ذهبا لمشاهدة رونالدو.. السعودية تفرج عن معتمرين من العراق
11:12 | 2023-09-06
وفاة اسطورة المصارعة العراقية عدنان القيسي.. من هو وماذا حقق؟
15.83%
04:13 | 2023-09-07
وفاة اسطورة المصارعة العراقية عدنان القيسي.. من هو وماذا حقق؟
04:13 | 2023-09-07
بغداد.. 10 فرق اطفاء تخمد حريقاً اندلع بمطعم في منطقة المنصور (صور)
15.51%
01:20 | 2023-09-07
بغداد.. 10 فرق اطفاء تخمد حريقاً اندلع بمطعم في منطقة المنصور (صور)
01:20 | 2023-09-07
رفضته فأطلق النار على عريسها.. حادث مأساوي في تركيا (فيديو)
15.2%
09:29 | 2023-09-06
رفضته فأطلق النار على عريسها.. حادث مأساوي في تركيا (فيديو)
09:29 | 2023-09-06
بـ13 هدفاً.. الأولمبي العراقي يكتسح ماكاو بتصفيات كأس آسيا
14.99%
13:00 | 2023-09-06
بـ13 هدفاً.. الأولمبي العراقي يكتسح ماكاو بتصفيات كأس آسيا
13:00 | 2023-09-06
المزيد
نعم تُغير
نعم تُغير
حلقة زائدة
حلقة زائدة
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

منطقة الهياكل.. شوارع ترابية في الصيف وطينية في الشتاء
Play
منطقة الهياكل.. شوارع ترابية في الصيف وطينية في الشتاء
04:18 | 2023-09-08
بالفيديو: تقارير غربية تُشخص 3 ملفات تؤخر زيارة أردوغان للعراق
Play
بالفيديو: تقارير غربية تُشخص 3 ملفات تؤخر زيارة أردوغان للعراق
03:12 | 2023-09-08
اقيلم كردستان يلوح بالتصعيد دوليا للحصول على مستحقاته المرصودة في الموازنة
Play
اقيلم كردستان يلوح بالتصعيد دوليا للحصول على مستحقاته المرصودة في الموازنة
13:20 | 2023-09-07
الامم المتحدة تحذّر من انهيار مناخي
Play
الامم المتحدة تحذّر من انهيار مناخي
06:00 | 2023-09-07
الموصل تعاني قلة المشاريع الخدمية وتعطيل فرص العمل
Play
الموصل تعاني قلة المشاريع الخدمية وتعطيل فرص العمل
05:26 | 2023-09-07
الحكومة توجه بتشكيل اللجنة العليا الدائمة للزيارات المليونية
Play
الحكومة توجه بتشكيل اللجنة العليا الدائمة للزيارات المليونية
13:30 | 2023-09-06
مشاجرة بين اطفال تتحول الى جريمة قتل
Play
مشاجرة بين اطفال تتحول الى جريمة قتل
09:20 | 2023-09-06
الخطابات المتشنجة تعود الى الساحة السياسية وتحذيرات من تداعياتها على البرلمان
Play
الخطابات المتشنجة تعود الى الساحة السياسية وتحذيرات من تداعياتها على البرلمان
07:53 | 2023-09-06
هل تؤدي أزمة كركوك إلى تأجيل الانتخابات؟
Play
هل تؤدي أزمة كركوك إلى تأجيل الانتخابات؟
07:30 | 2023-09-06
سوق الغزل التراثي مهدد بالازالة
Play
سوق الغزل التراثي مهدد بالازالة
06:56 | 2023-09-06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.