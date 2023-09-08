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بعد هدفه ضد الإكوادور.. ميسي يحقق ارقاماً قياسية جديدة
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
حقق الاسطورة ليونيل ميسي، ارقام قياسية جديدة، بعدما قاد منتخب الأرجنتين بطل العالم إلى الفوز في المرحلة الافتتاحية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2026، وذلك على حساب الإكوادور بنتيجة 1-0 في بوينوس آيرس.
وأمام حشد جماهيري بلغ 80 ألف مشجع، سجّل ميسي الذي قاد التانغو إلى لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه العام الماضي في قطر، هدف الفوز في الدقيقة 78، من ركلة حرّة بطريقة رائعة.
* هدف واحد من ليونيل ميسي يكفي لتحقيق أرقام قياسية
وبهذا الهدف، عادل ميسي رقم زميله السابق في برشلونة الإسباني الأوروغواياني لويس سواريز، كأفضل هدافي تصفيات أمريكا الجنوبية على الإطلاق، برصيد 29 هدفًا.
كما استطاع "ليو" تسجيل هدفه رقم 104 مع الأرجنتين في 176 مباراة دولية، معززًا صدارته لقائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع منتخبات قارة أمريكا الجنوبية، ومركزه الثالث في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في المباريات الدولية مع المنتخبات خلف كريستيانو رونالدو وعلي دائي.
بينما عادل رقم ريكيلمي كأكثر من سجل من ضربة حرة في تصفيات المونديال لقارة أمريكا الجنوبية بـ 4 أهداف.
وستلعب الأرجنتين مباراتها الثانية على أرض بوليفيا يوم الثلاثاء المقبل.
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