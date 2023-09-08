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الوحدة السعودي يعزز صفوفه بصفقة أسترالية
Alsumaria Tv
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أعلن الوحدة السعودي، اليوم الجمعة، تعاقده مع الأسترالي كريج جودوين نجم أديلايد يونايتد.
وضم الوحدة كريج مقابل 3 ملايين ريال، بينما سيتقاضى اللاعب 9 ملايين خلال عامين.
وخاض جودوين تجربة ناجحة مع فرسان مكة موسمي (2019 -2020 و2020-2021)، قبل أن يرحل لأبها بعد هبوط الوحدة.
ويعتبر كريج أحد نجوم المنتخب الأسترالي، وشارك في كأس العالم 2022 مؤخرا وساهم في تسجيل 3 أهداف.
وسجل جودوين صاحب الـ31 عامًا هدفا في شباك فرنسا وصنع 2 آخرين أمام تونس والأرجنتين في مونديال قطر.
ويعتبر كريج رابع صفقات الوحدة الأجنبية الصيفية بعد المهاجم النيجيزي أوديون إيجالو والمدافع المغربي جواد الياميق والجناح الهولندي فيتو فان كروي.
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