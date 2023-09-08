قبيل مواجهة تايلاند.. العراق يوجه طلبا إلى اللجنة المنظمة للبطولة

جاء الطلب العراقي إثر تعرض إقبال للطرد بعد تدخله القوي ضد لاعب المنتخب الهندي في الدقيقة 90+2 من المواجهة التي انتهت لمصلحة أسود الرافدين بركلات الترجيح من علامة الجزاء (5-4) بعد التعادل بالوقت الأصلي (2-2).واشترك زيدان في الشوط الثاني من لقاء الهند، بعد غياب طويل عن الملاعب ناهز 3 أشهر منذ إصابته مع المنتخب العراقي بمعسكر إسبانيا التحضيري، الذي أقيم في يونيو/حزيران الماضي.ويأمل الجهاز الفني الإسباني بقيادة خيسوس كاساس، أن تمنح اللجنة المنظمة لبطولة كأس ملك تايلاند الضوء الأخضر لإقبال لخوض النهائي، والاستفادة الفنية القصوى من التوقف الدولي.يذكر أن العراق سيواجه تايلاند في النهائي، بينما تلتقي الهند مع لبنان في مباراة تحديد المركز الثالث ظهر الأحد المقبل.