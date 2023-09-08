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رسميا.. يامال يسجل رقما تاريخيا مع المنتخب الإسباني
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
سجل لامين يامال، لاعب المنتخب الإسباني، رقما تاريخيا قياسيا خلال مواجهة جورجيا، مساء اليوم الجمعة، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات يورو 2024.
وشارك يامال في المباراة التي انتهت بفوز اسبانيا 7-1 بالدقيقة 44، بدلا من داني أولمو، ليصبح أصغر لاعب يمثل المنتخب الإسباني في مواجهة رسمية عبر التاريخ.
وبحسب شبكة "بليتشر ريبورت"، فإن لامين يامال بعمر 16 عاما و57 يوما، كسر الرقم القياسي السابق المسجل باسم جافي، زميله في برشلونة.
وشارك جافي مع منتخب إسبانيا لأول مرة، ضد إيطاليا في 2021، بعمر 17 عاما و62 يوما.
وكان يامال قد قرر اللعب ل"لاروخا" على حساب المغرب، خاصة أنه شارك مع منتخبات الناشئين الإسبانية على مدار السنوات الماضية.
وأكد اللاعب أنه كان واضحا في قراره بتفضيل اللعب لإسبانيا على المغرب.
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