رسميا.. كوتينيو ينتقل الى الدحيل القطري

وقال أستون فيلا في بيان "أن فيليب كوتينيو أكمل انتقاله على سبيل الإعارة لمدة موسم إلى الدحيل".ولم يكن لاعب ليفربول الإنجليزي (2013-2018) وبرشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني السابق ضمن مخططات المدرب الإسباني لنادي أستون فيلا، أوناي إيمري.وشارك كوتينيو (31 عاما) في مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، آخرهما في الفوز برباعية نظيفة على إيفرتون في 20 اب الماضي، وهي المباراة التي أصيب فيها ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري.وتمت إعارة كوتينيو إلى أستون فيلا لأول مرة من قبل برشلونة الذي انتقل إلى صفوفه من ليفربول عام 2018 مقابل أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، في كانون الثاني 2022 قبل أن يوقع عقدا بشكل دائم مع أستون فيلا بعد أربعة أشهر بصفقة بلغت 17 مليون جنيه استرليني، إلا أنه لم يسجل سوى هدف في الموسم الماضي.