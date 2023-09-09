كاساس: لاعبون جدد سيشاركون في مواجهة تايلاند.. لا أحب الحجج والأعذار

وتأهل المنتخب العراقي إلى النهائي عقب فوزه على الهند بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 أمس الأول، ليضرب موعدًا مع المنتخب التايلاندي.وقال كاساس في المؤتمر الصحفي: "الأيام كانت قليلة خلال البطولة، وتدريبنا يوم أمس كان قصيرًا، كنا نتمنى أن تكون هناك فترة أطول. حللنا منافسنا، ونحاول معالجة الأخطاء التي وقعنا فيها في مباراتنا الأولى ضد الهند، على أمل أن نقدم مباراةً تسعد الجماهير العراقية وحتى التايلاندية التي ستحضر اللقاء".وأضاف: "لا أحبذ الانتقادات في كرة القدم، خاصةً أنها لعبة باتت ليست سهلةً، ولا توجد فيها أعذار، سواء أكانت أرضية ملعب أو رطوبة وغيرها، فهي مؤثرة في الطرفين، لا أحب الحجج والأعذار، كرة القدم لعبة شديدة الصعوبة، وأحيانًا هناك أمورٌ تحدث عكس ما نشتهيه".وتابع حديثه قائلاً: "في مباراة الهند، لو كنّا سجلنا أولًا؛ لتغير واقع المباراة، هناك منتخبات كبيرة مثل فرنسا والأرجنتين تقدم مبارياتٍ كبيرة لكنها تخسر في بعض الأحيان، كل شيء وارد في مواجهة أي منافس".وفتح الإسباني الباب أمام مشاركة بعض اللاعبين الذين لم يلعبوا في اللقاء الأول، أوضح: "كل لاعبينا في جاهزيةٍ تامة، وربما نشرك لاعبين جددًا في مواجهة تايلاند، ولا يمكنني تحديد عدد معين، فقد نعتمد على العديد ممّن خاضوا مواجهة الهند".وأضاف: "منذ اللحظةِ الأولى لوجودنا في تايلاند، أبلغت اللاعبين الـ 23 أن كل واحد منهم يجب أن يكون جاهزًا وسيأخذ الفرصةَ للمشاركةِ في هذه البطولة في الوقت المناسب".وكان المنتخب التايلاندي قد تغلّب على نظيره اللبناني بنتيجة 2-1 أمس الأول. يُذكر أن المباراة النهائية ستُقام في ملعب الذكرى 700 في مدينة شانغماي.