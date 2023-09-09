أيمن حسين عن مواجهة تايلاند: أغلب اللاعبين ليسوا في أتم الجاهزيّة!

وتأهل "أسود الرافدين" إلى النهائي عقب الفوز على الهند بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الأشواط الأصلية بالتعادل 2-2 أمس الأول.وقال حسين في المؤتمر الصحفي الذي عُقِد اليوم في ملعبِ الذكرى 700 الذي يستضيف على أرضيته المباراة النهائية بين العراق وتايلاند في نهائي كأس ملك تايلاند الـ 49: "مواجهة منتخب تايلاند صاحب الأرض والجمهور ستكون صعبةً، خصوصًا الأجواء (الطقس)، فنحن غير معتادين عليه، إضافةً إلى إن تجمع اللاعبين المحترفين كان خلال فترةٍ قصيرة، وحاولنا قدر الإمكان أن تكون تدريباتنا مكثفةً في فترة محدودة".وعن مخاوف الجماهير العراقيّة من أداء المنتخب العراقي ضد الهند، أوضح حسين: "لكل مباراةٍ ظروفها، أغلب اللاعبين ليسوا في أتم الجاهزيّة كما أن الدوري العراقيّ لم ينطلق حتى الآن".وأردف: "مباراة الهند عادت علينا بالفائدةِ، حيث نحتاج إلى مثل هذه المباريات للتعلم وتطبيق أساليب جديدة، خاصةً عندما يلجأ المنافس إلى أسلوبٍ دفاعي بحت"، وضرب المحترف في صفوف الرجاء المغربي مثلًا عندما لعب منتخب العراق ضد كولومبيا، فقال: "قد طبّقنا أسلوبًا دفاعيًّا في تلك المواجهة، فلكل مباراة نهجها الفنيّ الخاص المعتمد على نوعية المنافسين؛ تارةً بأسلوب هجومي وأخرى بنهج دفاعي".وكان المنتخب التايلاندي قد تغلّب على نظيره اللبناني بنتيجة 2-1 أمس الأول، ليتأهل لمواجهة "أسود الرافدين" في المباراة النهائية التي تُقام في ملعب الذكرى 700 في مدينة شانغماي.