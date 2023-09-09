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التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الاولمبي في مواجهة منتخب تيمور الشرقية
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
أعلنتالمدير الفني لمنتخبنا الأولمبي الوطني راضي شنيشل، اليوم السبت، عن التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الاولمبي في مواجهة منتخب تيمور الشرقية في مباراته ضمن الجولة الثانية منافسات المجموعة (F) من التصفيات الآسيوية لمنتخبات دون 23 عاماً.
وكشف الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان على موقعه الرسمي تابعته السومرية نيوز، عن "التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الاولمبي في مواجهة منتخب تيمور الشرقية في مباراته التي تجري مساء اليوم السبت في تمام الساعة السادسة ضمن الجولة الثانية منافسات المجموعة (F) من التصفيات الآسيوية لمنتخبات دون 23 عاماً".
التشكيلة ادناه:
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