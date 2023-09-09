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قبل مواجهة تايلاند غداً.. المنتخب الوطني يختتم تدريباته
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
اختتم المنتخبُ الوطنيّ، اليوم السبت، آخرَ تحضيراته في مدينةِ شانغماي تحضيراً لمُواجهةِ نظيره منتخب تايلاند غداً الأحد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً 20:30 بتوقيت تايلاند، الرابعة والنصف بتوقيت بغداد 16:30 ، وذلك في نهائي كأس ملك تايلاند 49.
وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "شارك في تدريباتِ اليوم، التي حضرها رئيسُ الوفد العراقيّ أحمد الموسوي، جميعُ اللاعبين الـ 23 ".
وأضاف: "أبدَى اللاعبون جاهزيتهم التامة من خلال اندفاعهم وحرصهم العالي في التدريباتِ، متأملين تقديم مستوى طيب، والظفر بلقبِ البُطولة ".
على صعيدٍ متصلٍ، يرتدي منتخبنا الوطنيّ الطقمَ الأبيض الكامل بينما يرتدي المنتخب التايلندي الطقمَ الأزرق الكامل، ويرتدي حراسُ المرمى لمنتخبنا الوطنيّ اللون الأصفر الكامل، بينما يرتدي حراس تايلاند اللون البنفسجيّ، وسيرتدي الطاقم التحكيميّ الكوري الجنوبي الذي سيقود المباراةَ اللونَ الأحمر.
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