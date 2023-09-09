قبل مواجهة تايلاند غداً.. المنتخب الوطني يختتم تدريباته

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "شارك في تدريباتِ اليوم، التي حضرها رئيسُ الوفد العراقيّ أحمد الموسوي، جميعُ اللاعبين الـ 23 ".وأضاف: "أبدَى اللاعبون جاهزيتهم التامة من خلال اندفاعهم وحرصهم العالي في التدريباتِ، متأملين تقديم مستوى طيب، والظفر بلقبِ البُطولة ".على صعيدٍ متصلٍ، يرتدي منتخبنا الوطنيّ الطقمَ الأبيض الكامل بينما يرتدي المنتخب التايلندي الطقمَ الأزرق الكامل، ويرتدي حراسُ المرمى لمنتخبنا الوطنيّ اللون الأصفر الكامل، بينما يرتدي حراس تايلاند اللون البنفسجيّ، وسيرتدي الطاقم التحكيميّ الكوري الجنوبي الذي سيقود المباراةَ اللونَ الأحمر.