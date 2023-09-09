الأولمبي العراقي يهزم تيمور الشرقية في تصفيات كأس آسيا

تغلب المنتخب الأولمبي العراقي، مساء اليوم السبت، على نظيره منتخب تيمور الشرقية بستة أهداف نظيفة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2024 تحت 23 عاماً.



وشهدت المباراة التي احتضنتها الكويت سيطرة المنتخب العراقي بشكل واضح على شوطي المباراة.



وسيلتقي الأولمبي العراقي يوم الثلاثاء المقبل نظيره الكويتي في آخر مباراة ضمن مجموعته.