مدريد بالمركز الـ11 والصدارة لفريق أمريكي.. قائمة بأغلى الأندية حول العالم

ويأتي في المركز الثاني نادي "نيويورك يانكيز" للبيسبول، الذي يلعب في دوري البيسبول الرئيسي بقيمة 7.1 مليار دولار. وفي المركز الثالث جاء نادي "غولدن ستايت" التابع للاتحاد الوطني لكرة السلة ونادي "نيو إنغلاند باتريوتس" لكرة القدم الأميركية بقيمة 7 مليارات دولار لكل منهما.أما المراكز من الخامس إلى الثامن فقد احتلها فريق "لوس أنجلوس رامز" من اتحاد كرة القدم الأميركية بقيمة 6.9 مليار دولار، و"نيويورك جاينتس" بقية 6.8 مليار دولار، و"شيكاغو بيرز" بقيمة 6.3 مليار دولار، و"لاس فيغاس رايدرز" بقيمة 6.2 مليار دولار.وتقاسم "نيويورك نيكس" بدوري كرة السلة، ونيويورك جيتس بدوري كرة القدم الأميركية، المركز التاسع مع 6.1 مليار دولار لكل منهما.وأول الأندية الأوروبية في القائمة جاء "ريال مدريد" الإسباني في المركز الحادي عشر بقيمة 6.07 مليار دولار.وتضمنت أغلى ثلاثة أندية لكرة القدم أيضًا "مانشستر يونايتد" المركز الثالث عشر بقيمة تبلغ 6 مليارات دولار، وبرشلونة في المركز الثامن عشر بقيمة تبلغ 5.508 مليار دولار.