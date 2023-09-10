اليوم.. العراق ينافس تايلاند على "كأس الملك"

وتأهل منتخبنا الوطني إلى المباراة النهائية بعد فوزه على الهند بركلات الترجيح في المباراة التي جرت يوم الخميس الماضي، فيما بلغ منتخب تايلاند النهائي بفوزه على لبنان 2-1.وكان مدرب منتخبنا خيسوس كاساس، قال في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس، إنه جهّز "لاعبيه جيداً على أساليب لعب خاصة بعد تحليله للفريق المنافس، وفي الوقت نفسه سيسعى إلى معالجة الأخطاء التي حدثت في مباراة الهند، على الرغم من أن أيام البطولة كانت قصيرة".وأضاف: "لا أحب الحجج لكن كرة القدم لا توجد فيها أعذار سواء كانت بأرضية ملعب أو شدة الرطوبة لكني أقول لو سجل فريقنا هدفاً مبكراً في مباراة الهند لتغير واقع اللقاء والأداء"، ملمحاً إلى إمكانية "الزج بلاعبين جدد في مواجهة اليوم إلى جانب الأسماء التي خاضت مواجهة الهند السابقة".