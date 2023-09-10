رغم غياب ميسي.. إنتر ميامي يواصل مسلسل انتصاراته بالدوري الأمريكي

وغاب ليو ميسي و7 لاعبين آخرين عن صفوف إنتر ميامي، للانشغال بالمباريات الدولية، ورغم ذلك حافظ الفريق على سلسلة خالية من الهزيمة في 12 مباراة متتالية بجميع المسابقات.وتأخر إنتر ميامي بهدف مبكر حمل توقيع اللاعب دانييل سالوي في الدقيقة 9، لكن صاحب الضيافة تعافى بهدفين متتاليين بواسطة كامبانا.وأضاف فاكوندو فارياس الهدف الثالث بعد مرور ساعة، وقلص آلان بوليدو الفارق لكانساس سيتي في الدقيقة 78 لكن فريق المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو صمد ليخرج منتصرا.ويبقى إنتر ميامي في المركز قبل الأخير بالقسم الشرقي برصيد 28 نقطة من 26 مباراة، وبفارق 6 نقاط عن المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية.وسجل ميسي هدفا من ركلة حرة ليقود الأرجنتين بطلة العالم للفوز 1-0 على الإكوادور في مستهل تصفيات مونديال 2026.