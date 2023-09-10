وفاة شقيق اللاعب الدولي علاء مهاوي بظروف غامضة في بغداد



السومرية نيوز - رياضة



توفي الشاب أحمد مهاوي، شقيق اللاعب علاء مهاوي، اليوم الأحد، بظروف غامضة شمال شرقي العاصمة بغداد.

وتضاربت الانباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب وفاة مهاوي، ما بين اغتيال ووعكة صحية وحادث مؤسف.





فيما أكد، اللاعب علاء مهاوي وفاة شقيقه من خلال نعيه له عبر حسابه على "انستغرام"، دون كشف التفاصيل. فيما أكد، اللاعب علاء مهاوي وفاة شقيقه من خلال نعيه له عبر حسابه على "انستغرام"، دون كشف التفاصيل.

وفي شهر كانون الأول الماضي، توفي الشقيق الأصغر للاعب علاء مهاوي، لاعب نادي القوة الجوية للشباب منتظر مهاوي؛ بعد تدهور حالته الصحية، في أحد مستشفيات بغداد.



يذكر أن علاء مهاوي مثل فرق الكهرباء، الزوراء، الشرطة، الطلبة، القوة الجوية، كما كانت له تجربة احتراف قصيرة مع أحد الفرق السعودية، كذلك مثل منتخب العراق الأولمبي، ومنتخب العراق الأول في العديد من البطولات.



