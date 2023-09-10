تصفيات كأس العالم 2026.. الإصابة تهدد مشاركة ميسي أمام بوليفيا

وسجّل ميسي هدفًا من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة (78)، ليمنح منتخب (ألبي سيلستي) الانتصار (1-0) وتحصيل أول 3 نقاط في مشوار تصفيات مونديال 2026، الذي سيقام في 3 دول للمرّة الأولى في التاريخ؛ وهي أمريكا وكندا والمكسيك.وسيحل منتخب الأرجنتين -بطل نسخة قطر 2022- ضيفًا على بوليفيا في الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل 12 سبتمبر/ أيلول، وقد تضاربت الأنباء حيال مشاركة ميسي في اللقاء، لا سيما أنه انسحب أمام الإكوادور في الدقيقة الأخيرة.ونشرت شبكة (TyCSports) الأرجنتينية مقطع فيديو لميسي في أثناء خروجه من فندق إقامة المنتخب الأرجنتيني، وكتبت أن اللاعب بخير ولم يُصاب بشكل خطير، حيث من المنتظر أن ينضم إلى زملائه في المعسكر.غير أن وسائل إعلام محلية في الأرجنتين، ذكرت أن المدرب ليونيل سكالوني قرر إراحة ميسي أمام بوليفيا، كإجراء احترازي.وقال المدرب سكالوني حسب شبكة (ESPN) الأمريكية، إن ميسي شعر بانزعاج شديد وطلب استبداله في الرمق الأخير من المباراة أمام الإكوادور، واستبعد المدرب المُعيّن منذ 2018 أن يكون ميسي قد أصيب إصابة بالغة.ميسي هو الهدّاف التاريخي للمنتخب الأرجنتيني بـ104 أهداف من 176 مناسبة، كما قدّم 56 تمريرة حاسمة إلى زملائه.ويأمل منتخب بوليفيا -الذي خسر الجولة الأولى بخماسية أمام البرازيل- في التعويض، ومحاولة إلحاق أول هزيمة بالأرجنتين في المواجهات المباشرة بينهما، منذ عام 2017 حينما انتصرت بوليفيا (2-0) في تصفيات مونديال روسيا.أمّا الأرجنتين -المصنفة رقم 1 عالميًا- فتمر بسلسلة من 11 انتصارًا متتاليًا في كل الاستحقاقات، وتعود آخر هزيمة لرفاق ميسي إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، حينما خسروا أمام السعودية في الجولة الأولى من مجموعات مونديال قطر.