انتقال ماركو فيراتي الى العربي.. الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري القطري

وتوصل نادي العربي القطري لاتفاق شبه نهائي مع باريس سان جيرمان للحصول على خدمات لاعب الوسط ماركو فيراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2023-2024.تفاصيل انتقال ماركو فيراتي إلى العربي القطريبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن نادي العربي توصل لاتفاق شفهي أخيرا مع ماركو فيراتي للتوقيع معه على عقد دائم.ماركو فيراتي الأغلى في تاريخ الدوري القطريأشار فابريزيو رومانو إلى أن باريس سان جيرمان وافق قبل 10 أيام على تقاضي رسوم للصفقة بلغت 45 مليون يورو.وبالتالي سيكون فيراتي صاحب أغلى صفقة في تاريخ الدوري القطري، محطما الرقم القياسي المسجل باسم الياباني شويا ناكاجيما منذ موسم 2018-2019، حين تعاقد معه الدحيل مقابل 35 مليون يورو من بورتيمونينسي البرتغالي.وكان فيراتي ارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي خلال الميركاتو الصيفي الماضي وتحديدا إلى الهلال، لكن اللاعب اختار وجهته المقبلة بالانضمام لدوري نجوم قطر.ماذا قدم فيراتي مع باريس سان جيرمان؟يعتبر ماركو فيراتي (30 عاما) اللاعب الأكثر تتويجاً بالألقاب في تاريخ باريس سان جيرمان بـ30 لقباً دفعة واحدة على مدار رحلة استمرت 11 عاما، منذ انتقاله إلى PSG قادما من صفوف بيسكارا الإيطالي في 2012.وفاز فيراتي مع باريس سان جيرمان بـ9 ألقاب للدوري الفرنسي في أعوام 2013 و2014 و2015 و2016 و2018 و2019 و2020 و2022 و2023، بالإضافة إلى 6 ألقاب لكأس فرنسا نسخ 2015 و2016 و2017 و2018 و2020 و2021.