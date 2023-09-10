أعلن المدير الفني لمنتخبنا الوطني خيسوس كاساس، اليوم الاحد، عن التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الوطني لمواجهة منتخب تايلند في نهائي كأس ملك تايلند الـ 49 بملعب الذكرى 700.





التشكيلة ادناه:



ونشر الاتحاد الوطني لكرة القدم على موقعه الرسمي وتابعتها السومرية نيوز، التشكيلة الأساسية لمنتخبنا الوطني لمواجهة منتخب تايلند في نهائي كأس ملك تايلند الـ 49 بملعب الذكرى 700".التشكيلة ادناه: