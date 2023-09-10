https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-467331-638299452126287555.jpeg
التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الوطني لمواجهة منتخب تايلند
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
أعلن المدير الفني لمنتخبنا الوطني خيسوس كاساس، اليوم الاحد، عن التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الوطني لمواجهة منتخب تايلند في نهائي كأس ملك تايلند الـ 49 بملعب الذكرى 700.
ونشر الاتحاد الوطني لكرة القدم على موقعه الرسمي وتابعتها السومرية نيوز، التشكيلة الأساسية لمنتخبنا الوطني لمواجهة منتخب تايلند في نهائي كأس ملك تايلند الـ 49 بملعب الذكرى 700".
التشكيلة ادناه:
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا