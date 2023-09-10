ليفاندوفسكي في أزمة بسبب مونديال قطر

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن العلاقة متوترة بين ليفا والمسؤولين في بولندا، بسبب أن مهاجم برشلونة مدين بالمال لاتحاد كرة القدم في بلاده.وأشارت إلى أن الأمر يعود إلى دعوة ليفا للاعبي بولندا إلى العشاء في مطعم شهير بقطر أثناء كأس العالم 2022، قبل أن يرسل الفاتورة إلى اتحاد الكرة.وعلى الجانب الآخر، نفى توماس زاويسلاك، صديق ليفاندوفسكي، هذه الاتهامات التي انتشرت في الصحافة البولندية بشكل قاطع.وقال زاويسلاك: "سمعت شائعة مفادها أن الاتحاد من ينشر مثل هذا الهراء لمهاجمة روبرت قبل المباراة الأكثر أهمية في التصفيات. يالها من صدفة. كما هو الحال غالبًا مع الشائعات. غالبًا لا علاقة لها بالحقيقة".وأضاف: "الحقيقة أن روبرت دفع ثمن العشاء بشكل خاص ولم ينتظر أو يحصل على أي أموال من الاتحاد البولندي لكرة القدم".